Florenzi al bivio: vuole restare in Italia. Nessun problema d’ingaggio per trasferimento fino a giugno

La Gazzetta dello Sport si concentra su Alessandro Florenzi (SCHEDA). Il c.t. Roberto Mancini gli ha fatto capire che, se non giocasse con continuità, correrebbe il rischio di non essere convocato per l’Europeo, ed è per questo che nella sosta lui, il suo agente Lucci e i dirigenti faranno un punto della situazione. Alessandro in questo momento non ne fa un problema economico. Declinate le offerte cinesi e quelle del Lione di Garcia, il jolly giallorosso ha due certezze: vuole restare in Italia e non creerà problemi d’ingaggio per un trasferimento fino a giugno. Ad essersi interessati a lui finora sono stati la Fiorentina, il Cagliari e la Sampdoria. Se i viola hanno dei ripensamenti dovuti alla valorizzazione di Lirola, i rossoblù a caccia della Champions sarebbero un’ottima vetrina, forse più de blucerchiati, costretti alla lotta salvezza.