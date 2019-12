Fiorentina-Zaza, è scoccata la scintilla. Ma per il Toro è incedibile

Il futuro a Torino di Simone Zaza è ancora tutto da scrivere: piace in Italia, Spagna e Cina, e il ds granata Massimo Bava ha già ricevuto numerose manifestazioni di interesse per un elemento che il Toro continua a considerare fondamentale e incedibile. La scelta di restare deve però essere condivisa con Mazzarri, ma l’entourage del calciatore sta ascoltando le varie sirene di mercato.

Tra cui quella della Fiorentina, il primo club uscito allo scoperto. Nella lista dei rinforzi per il neo tecnico Iachini, congegnata tra Pradé, Barone e il presidente Rocco Commisso, c’è l’attaccante lucano che proprio contro i viola ha disputato il miglior match stagionale, condito da un gol di testa. La Gazzetta dello Sport scrive come quell’8 dicembre sia scoccata la scintilla viola: l’operazione non è facilissima, vista la volontà di non cederlo e l’interesse di Siviglia, Getafe, Cagliari e Sassuolo.