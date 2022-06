Fiorentina, torna di moda Cistana: sarà duello con un altro club di Serie A

La Fiorentina sarebbe ritornata su Andrea Cistana per rinforzare la difesa: ma attenzione ad un altro club di Serie A

Torna di moda il nome di Andrea Cistana (SCHEDA) per rinforzare la difesa della Fiorentina. Infatti, secondo quanto raccolto da Brescia Oggi, non ci sarebbero tornati solo i viola, ma anche la Sampdoria di Giampaolo. Il giocatore potrebbe definitivamente lasciare Brescia insieme a Joronen, di modo da avere delle risorse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.