Fiorentina, su Llorente la concorrenza è ferrata: un’altra squadra su di lui

La Fiorentina ha individuato in Fernando Llorente il profilo giusto per ricoprire il ruolo di bomber prolifico, che tanto è mancato nell’ultima stagione viola. Però sull’attaccante spagnolo la concorrenza è sempre maggiore e, secondo quanto riportato dal Daily Star, ci sarebbe una nuova squadra su di lui. O, meglio, una vecchia squadra, perché si tratterebbe proprio del Tottenham, l’ultimo club in cui ha militato Llorente. Pochettino è infatti un suo grande estimatore e, vista anche l’ultima stagione molto positiva, vorrebbe proporre all’ex Juve un altro anno di contratto. [FIORENTINA: PER LLORENTE POCHE POSSIBILITA’]

