Fiorentina: sfuma il gioiellino del PSG. Aouchiche ha scelto ancora la Francia

Un giornalista di Goal.com rivela che un obiettivo viola (CLICCA QUA), Adil Aouchiche, gioiellino classe 2002 di proprietà del Paris Saint German (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) è ad un passo da una società francese. Il giocatore quest’oggi ha infatti visitato le strutture del Saint-Etienne, nonostante ancora non si sia sottoposto a nessun test fisico. Il giovanissimo centrocampista che a giugno andrà via dalla capitale francese a parametro zero, sembra quindi essere ad un passo dal firmare per la società bianco-verde (Francebleu.fr)