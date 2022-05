Fiorentina, serve un nuovo terzino sinistro? Terzic verso l’addio in estate

Le strade tra Terzic e la Fiorentina si separano? Spunta un dettaglio

Quella appena passata potrebbe essere stata l'ultima stagione in Viola per Aleksa Terzic. Il terzino serbo, arrivato a Firenze nell'estate del 2019 non è mai riuscito ad imporsi e dopo tre stagioni (di cui una in prestito) potrebbe già salutare. L'esterno, dopo una stagione da titolare ad Empoli in Serie B, era tornato a Firenze nel ruolo di vice-Biraghi. Lo score, però, è stato tutt'altro che entusiasmante per l'ex Partizan, che in campionato è riuscito sì a collezionare 14 presenze, ma con un complessivo di soli 321' in campo. Unica partita da titolare, quella con il Verona dove Terzic mise a referto anche l'assist decisivo per il pareggio di Castrovilli.