Fiorentina scatenata: in arrivo Kouamé, Amrabat e Duncan

Fiorentina scatenata in queste ultime ore di mercato. Kouamé del Genoa (SCHEDA), Amrabat del Verona (SCHEDA) e Duncan del Sassuolo (SCHEDA), infatti, sono ad un passo. Ecco cosa scrive La Nazione:

Colpo numero 1: Christian Kouamé. Blitz concordato con il manager del giocatore (Minieri, che poi segue anche gli affari di Castrovilli) e offerta irrinunciabile per il Genoa: 13 milioni (con bonus da concordare). Il sì dei rossoblù è arrivato in un batter d’occhio e la Fiorentina, in vista della prossima stagione si è portata a casa un giocatore che in estate era stato valutato 23 milioni. Colpo numero 2: si parla ancora in prospettiva, ma oggi il Verona potrebbe piegarsi alla decisione di liberare (a fine stagione) Amrabat. Servono i 20 milioni che pareggiano la proposta del Napoli. E questi soldi arriveranno. Colpo numero 3: Duncan. Il braccio di ferro con il Sassuolo è stato e lo sarà ancora per qualche ora snervante, ma ci siamo. Oggi, come per Kouamé, arriveranno le firme. L’innesto, in questo caso, è per l’immediato, la trattativa si chiuderà su 16 milioni: 1 per il prestito, 15 per il riscatto obbligatorio.