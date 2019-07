Fiorentina-Sassuolo, per Lirola la distanza è minima: trattativa in chiusura

Non solo Boateng. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio la Fiorentina starebbe definendo in queste ore l’altra operazione in ballo con il Sassuolo, quella che porterà in viola il terzino spagnolo Pol Lirola. “Per il terzino spagnolo”, si legge sul sito del noto esperto di mercato, “l’operazione è in chiusura sulla base di circa 15 milioni, c’è ancora una minima distanza a si proseguirà nelle prossime ore”.

