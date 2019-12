Fiorentina-Roma, asse caldo: piace anche Juan Jesus. A centrocampo e in attacco…

Dalla Roma la Fiorentina potrebbe “pescare”, oltre a Florenzi, anche Juan Jesus, poco impiegato da Paulo Fonseca. Per il centrocampo dopo Praet, destinato a restare al Leicester, si allontana anche Banega che il Siviglia non vuol cedere. Emre Can e Kessie rappresentano identikit ideali, ma il problema è l’ingaggio. Per l’attacco la Fiorentina resta vigilie su Zaza che ha colpito la fantasia di Commisso. Politano è un’alternativa valida per le corsie esterne. Piace anche Berardi, ma il Sassuolo difficilmente deciderà di cederlo a gennaio.

