Fiorentina, riparte il pressing per un centrocampista dell’Udinese

Un’idea che torna di moda. La Fiorentina va in pressing sul centrocampista dell’Udinese Rolando Mandragora (SCHEDA), già obiettivo di mercato di gennaio. Secondo tuttomercatoweb è lui la prima scelta viola per il reparto, si lavora a fari spenti in vista della prossima sessione di mercato. Anche se è da registrare il gradimento della Roma come contropartita in eventuali trattative con la Juventus. E PRADE’ CI PROVA PER IL GIOIELLINO DELL’EMPOLI