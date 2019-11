Fiorentina, offerta per Busio. Ds Kansas City: “Crediamo in lui, lo vogliono tanti club”

La Fiorentina ha presentata un’offerta di quasi 4 milioni per Gianluca Busio (LA SCHEDA), veloce centrocampista del Kansas, 22 presenze con 3 gol e 2 assist nella Mls. Il padre, Alessandro, nato a Brescia, è tifoso dell’Inter e sogna di vederlo a San Siro. Barone mantiene i contatti, ma il direttore sportivo del Kansas, Brian Bliss, ha chiesto dieci milioni: “Crediamo molto in Gianluca — spiega — su di lui ci sono tanti club, non solo italiani, aspettiamo di vedere cosa succede”. Oltre ai viola, Juve, Inter, Milan, Manchester United. Il Genoa dovrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni. Lo riporta Repubblica.