Fiorentina? No, Mandzukic è già in Qatar. Le cifre dell’affare

Come riporta Gazzetta.it, Mario Mandzukic, diversamente da quanto sembrava, è tutt’altro che accostabile alla Fiorentina: il croato andrà in Qatar, la stessa destinazione che aveva rifiutato in estate, quando pensava di poter essere ancora utile alla causa bianconera. Le convinzioni di Sarri, tuttavia, lo hanno spinto a rivalutare le proprie posizioni.

Mandzukic è stato contattato da diversi club ma a spuntarla è stato l’Al Dhuail, il club dove gioca l’ex compagno di squadra Medhi Benatia. Addirittura il bomber sarebbe già in Asia per visite e firme, vicinissime. Di sicuro non ci saranno problemi di ingaggio…

Sky Sport aggiunge i dettagli: contratto di 18 mesi, ai bianconeri 5 milioni di euro.