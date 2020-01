Fiorentina? No, grazie. Piatek preferisce l’estero in caso di addio al Milan

La Fiorentina è in cerca di un centravanti da affiancare ed alternare a Dusan Vlahovic e negli ultimi giorni dell’anno appena concluso sono stati molti i nomi usciti. Tra questi, quello del milanista Krzysztof Piatek (la scheda) la cui esperienza all’ombra del Duomo non sta andando proprio benissimo ed in più il recente arrivo di Zlatan Ibrahimovic rischia di relegarlo in panchina. L’attaccante polacco non vorrebbe lasciare il club rossonero, ma se durante il mese di gennaio capisse che gli spazi per lui si sono ridotti sarebbe costretto a trovarsi un’alternativa. Due sono gli ostacoli per il potenziale interesse gigliato: la cifra che il Milan vorrebbe per l’ex Genoa (35 milioni) e la preferenza di Piatek, in caso di addio al Diavolo, verso l’estero: a tal proposito milannews.it parla di un sondaggio proprio di queste ore del Borussia Dortmund.