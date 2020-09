Fiorentina, ma siamo proprio sicuri che ti serva una punta?

L’ottima partita di ieri del reparto offensivo viola potrebbe aver fornito un’importante indicazione di mercato. Col Torino, Kouamé, Ribery e Chiesa si sono mossi benissimo, senza dare punti di riferimento agli avversari. Non è un caso, infatti, che le occasioni più pericolose siano arrivate proprio dagli esterni.

L’idea di gioco di Iachini è ormai chiara: il lavoro degli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti (vedi Castrovilli in occasione del gol) rappresentano la chiave tattica del Mister. Il tutto supportato dagli ottimi Borja Valero e Amrabat, che siamo certi giocheranno un ruolo fondamentale nella Fiorentina di quest’anno. Un bel mix di giocatori con caratteristiche differenti che si completano fra loro.

Ma, allora, sorge spontanea una domanda: serve davvero una punta dal mercato, soprattutto considerando che, non appena vi è la necessità, Iachini può contare già su due giocatori come Vlahovic e Cutrone? Il rischio, infatti, sarebbe quello che una punta “troppo” ingombrante rompa il filo dell’armonia – anche nel gioco – che il tecnico viola ha creato con cura in questi mesi.

La società viola ci sta pensando seriamente, anche in considerazione del fatto che Pradé & Co. considerano la rosa completa. Dello stesso avviso è anche il Presidente Rocco Commisso, soprattutto dopo la convincente vittoria di ieri sera. Anche perché le vittorie non danno solo punti in classifica, ma forniscono anche importanti spunti di mercato.