Fiorentina-Lazio, sarà duello a gennaio per Amrabat del Verona

Gli sono bastate sette presenze per affermarsi come uno dei perni dell’Hellas Verona di Ivan Juric. Sofyan Amrabat in Veneto si è ambientato rapidamente e dopo poche gara è già riuscito ad attirare su di sé le attenzioni di due grandi club di Serie A. (LA SCHEDA DEL GIOCATORE) Si tratta di Lazio e Fiorentina, società che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno mostrato un interesse concreto per il centrocampista marocchino. Biancocelesti e viola sarebbero infatti pronti a sfidarsi nella prossima sessione di mercato invernale.