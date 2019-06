Fiorentina, ipotesi biennale per Biglia. Ma prima servirà l’ok da parte del Milan

Resiste il nome di Luca Biglia nell’orbita dei giocatori che interessano alla Fiorentina. L’idea viola, si legge su Calciomercato.com, è assolutamente presa in considerazione dal centrocampista argentino, dato anche il rapporto ottimo con il suo ex allenatore Vincenzo Montella. La Fiorentina sta parlando con l’agente Enzo Montepaone per un biennale, ma prima servirà l’ok da parte del Milan che, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione l’idea di liberarsi di un contratto da 3,5 milioni netti a stagione.