Fiorentina, in uscita non solo attaccanti. Ore di riflessione su tutto l’organico

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola è piuttosto chiaro: dall’attuale rosa della Fiorentina dovranno partire in cinque. Sono troppi, infatti, 29 elementi per affrontare gli impegni che ha davanti a sé la squadra viola. E questa situazione, poi, può generare anche un certo malcontento nello spogliatoio. Ecco che allora il quotidiano parla non solo dei soliti noti, come Cutrone o lo stesso Kouamé, ma anche di Pol Lirola ed Alfred Duncan, i quali con Cesare Prandelli in panchina sono stati poco utilizzati, passando pure dal giovane Montiel e per non parlare poi dell’esubero Riccardo Saponara o di Valentin Eysseric, comunque rispolverato – a sorpresa – dal tecnico di Orzinuovi.