Fiorentina e Roma, maxi intreccio sulle fasce

La Roma pensa ad una rivoluzione sulle fasce che potrebbe passare anche dalla Fiorentina. Detto di Spinazzola (LEGGI QUI), i due club potrebbero avere presto da discutere di altri nomi. Il primo è Florenzi, che rientrerà nella Capitale dopo il prestito al Valencia e che piace a Pradè (oltre che al Siviglia di Monchi). Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Roma chiede tra i 12 e i 15 milioni per l’ex capitano. E poi c’è Biraghi che a Trigoria considerano il giocatore ideale da alternare a Kolarov sull’esterno sinistro, ma l’operazione può decollare solo se Fiorentina e Inter non troveranno l’accordo per lui e per Dalbert.