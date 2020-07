Fiorentina e Juventus si contendono un giovane terzino della Roma

Come riportato da Alfredopedulla.com la Fiorentina è molto attenta alla situazione di Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro classe 2002 può lasciare la Roma visto che non ci sono margini di prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022. La concorrenza è alta, la Juventus è già uscita alla scoperto e vuole chiudere. Il prezzo del cartellino è di 5 milioni, Pradè negli ultimi giorni si è mosso in prima persona per raccogliere informazioni.