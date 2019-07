Fiorentina, è fatta per il giovane Lovisa (la scheda)

Gianluca di Marzio, tramite il suo sito, ha scritto di una trattativa ormai conclusa tra Fiorentina e Napoli per un giovane centrocampista:

Nuovo rinforzo per le giovanili della Fiorentina, che ha chiuso con il Napoli per l’arrivo del promettente Alessandro Lovisa. Il centrocampista classe ‘01 firmerà in settimana un contratto triennale. LA SCHEDA COMPLETA DI LOVISA