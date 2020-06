Fiorentina e Atalanta, sfida di mercato: piace un giocatore della Lokomotiv Mosca

Aleksey Miranchuk (LA SCHEDA) nel mirino di Fiorentina e Atalanta. Secondo quanto riportato da Sportmediaset i due club italiani si sono messi in moto per il trequartista ed esterno russo. La scadenza del suo contratto è fissata per il 2021 e la Lokomotiv Mosca vorrebbe cederlo: nell’attuale contratto c’è una clausola inferiore ai 10 milioni di euro.