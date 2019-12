Fiorentina, cerchi l’affare? I profili più interessanti in scadenza nel 2020

Nel calcio moderno risulta fondamentale sapersi muovere con destrezza nel vasto mercato dei parametri zero. Talvolta le occasioni che si presentano possono cambiare il volto di una squadra. La concorrenza tuttavia è spietata, ed il rischio di partecipare ad un infinito gioco al rialzo con i procuratori è concreto.

In quest’ottica, Violanews.com ha provato a tracciare una panoramica nel microcosmo di quei giocatori alla portata della società viola in scadenza a giugno 2020 (aggiungendo un top player, irraggiungibile o quasi, per reparto):