Fiorentina, calendario in salita: esordio in casa dello Special One

Poteva andare meglio, anche se in questo momento la Fiorentina è immersa in una prospettiva di speranza che mitiga la pressione

Sulle pagine sportive de La Nazione viene preso in esame il calendario 2021/2022 della Fiorentina. Il sorteggio non è stato granché per i viola, ma l'entusiasmo di una nuova strada da percorrere sembra per ora alleggerire la tensione. Resta però la durezza indiscutibile di un inizio di cui proprio Italiano avrebbe fatto volentieri a meno, considerato anche che il fattore campo tornerà a incidere se gli stadi si ripopoleranno: Roma in trasferta all’esordio, poi Torino in casa e due nuove partite consecutive in casa di Atalanta e Genoa prima di ricevere l’Inter al Franchi. Si continuerà alla sesta con la trasferta a Udine, prima di ospitare il Napoli.