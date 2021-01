Fiorentina, avviati i contatti con l’agente di Inglese: è lui l’alternativa a Caicedo?

Con la corsa per Caicedo che sembra sempre più fuori portata per la Fiorentina, il ds viola Pradè starebbe dirottando la sua attenzione verso un altro profilo. E in particolare il nome da cerchiare in rosso, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sarebbe quello di Roberto Inglese, sotto contratto fino a giugno 2024 con il Parma ma considerato in uscita alla luce dello scarso minutaggio raccolto fino ad ora in campionato. La Fiorentina ha avviato i primi sondaggi col suo agente, che ha tra le mani anche altre opzioni, tra le quali un paio di proposte dai ricchi club degli Emirati Arabi.