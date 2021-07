Fiorentina alla ricerca di un esterno: occhi sempre su Orsolini

Su Orsolini anche una big della Serie A

In estate la Fiorentina cercherà rinforzi anche sulle fasce. Come scrive il Corriere dello Sport, il club viola non smette di monitorare la situazione di Riccardo Orsolini del Bologna, corteggiato da diverse società. La Lazio potrebbe pensare di bruciare la concorrenza, ma sia la Fiorentina che il Torino osservano con interesse.