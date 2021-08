Fiorentina, 2 mln per il prestito di Amrabat. Venerato: “Il Napoli non li ha”

Due milioni per il prestito? Per il Napoli potrebbe essere una cifra fuori budget

Amrabat sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. In un reparto affollatissimo come il centrocampo Viola, il centrocampista marocchino sembra non poter trovare spazio e su di lui si sono fatti sotto Atalanta e Napoli. Proprio per la squadra partenopea, però, potrebbe esserci qualche problema riguarda alla liquidità, nonostante la società Viola chieda solo 2 milioni per il prestito. Lo riferisce Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: