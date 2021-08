Ferrarini, il Perugia stringe per averlo ed offre il cartellino di un Primavera

Il terzino di proprietà della Fiorentina potrebbe essere girato in Serie B

Stando a quanto viene riportato da il Corriere dell’Umbria, potrebbe essere il giovane Giovanni Corradini la chiave per portare a Perugia Gabriele Ferrarini, terzino di proprietà della Fiorentina. Nel giornale infatti si legge come il club biancorosso starebbe spingendo per chiudere per il classe 2000 che nella passata stagione ha vestito la maglia del Venezia. E come per sbloccare la trattativa sia disposto a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista classe 2002 che nell’ultima annata ha giocato con la Primavera viola.