Ferrarini, difficile la conferma a Venezia: la Fiorentina ha altri piani

L'esterno di proprietà della Fiorentina, con tutta probabilità, rientrerà alla base per poi ripartire da una nuova avventura per farsi le ossa

Poche chances per il Venezia di confermare Gabriele Ferrarini l'anno prossimo. Il giovane terzino destro ha più che degnamente sostituito Mazzocchi quando è servito, continuando il processo di maturazione previsto per lui dalla Fiorentina.

Ora però che il Venezia è in A i discorsi sembrano un po' cambiati. Il ragazzo, infatti, con tutta probabilità rientrerà alla base per poi ripartire da una nuova avventura per farsi le ossa: lo rivela tuttoveneziasport.it.