Queste le battute di Furio Fedele a Radio Bruno:

Ibra è abbastanza ingombrante, ha segnato un gol e fornito un assist contro la Rhodense. Unico straniero a vincere la classifica cannonieri con due squadre diverse in a.

Cutrone segna e fa segnare, ha assistito Piatek in molte occasioni. Se si fosse chiamato Cutrinho… In realtà Piatek è durato un anno, 30 gol (tra A e Coppa), con due squadre diverse. Tre giocatori erano richiesti da Gazidis: Ribery, Ibrahimovic e Benatia, poi sappiamo com’è andata a finire con il francese. Secondo me bisogna fare i conti poi anche con l’età. Cutrone è da Fiorentina, è un giocatore grintoso che corre su tutti i palloni: conquisterà i tifosi.

Ricordo che Montella ha creato coppie d’attacco inedite come Jovetic-Ljajic. Il problema è che c’è stata una involuzione, data forse dalle scorie accumulate proprio alla guida del Milan.

