La Roma è pronta a cambiare in difesa, e Federico Fazio è pronto a salutare la capitale. Come riporta Sky Sport, la priorità è il ritorno di Chris Smalling e piace Nehuen Perez dall’Atletico Madrid. Segno che per l’argentino, l’avventura in giallorosso è giunta ai titoli di coda. Per l’ex Siviglia e Tottenham, in prima linea c’è il Cagliari, vicino a chiudere la trattativa. Anche la Fiorentina però non molla la presa per il difensore.

