Fatta per Kouamè, in corso lo scambio di documenti tra le società. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo tra la Fiorentina ed il Genoa per Christian Kouamé. L’incontro tra i due club è stato molto positivo, in questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra le due società. La Fiorentina non sottoporrà il giocatore a visite mediche approfondite, poichè ha ottenuto l’ok da parte dei medici che stanno seguendo il recupero dell’attaccante. Commisso sborserà 10-11 milioni di euro, inserendo generosi bonus legati a presenze e rendimento. Al Genoa sarà riservata una percentuale sulla futura rivendita, domani le firme sul contratto.