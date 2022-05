Fascia destra, a Bellanova si affianca Molina: numeri e prezzo superiori

Burdisso prova a sfruttare il fattore Boca Juniors

Un portiere, un esterno destro in difesa, un regista (se Torreira, come sembra possibile, non verrà riscattato), una mezz’ala per sostituire Castrovilli, un centravanti di sicuro rendimento da affiancare a Cabral. Questi i profili cerchiati in rosso in vista della prossima sessione di mercato. E bisogna anche tener conto degli equilibri a livello finanziario. La Nazione si concentra sulla fascia destra: i due nomi che fa il quotidiano sono quelli del cagliaritano Raoul Bellanova, classe 2000, e l’argentino Nahuel Molina, 24 anni, che si è messo in vetrina (7 gol, 5 assist) con l’Udinese. 15 milioni la sua valutazione, che Burdisso, ex Boca come Nahuel, sta lavorando. La strada resta complicata, sicuramente di più rispetto a quella per Bellanova, che il Cagliari può riscattare dal Bordeaux per 800 mila euro e poi rivendere in Serie A. Numeri e valutazione sono più bassi rispetto al collega dell'Udinese, ma la convocazione del ct Mancini per lo stage è una garanzia di qualità.