Faraoni: “Fiorentina fra le interessate? Penso al Verona. Oggi bastano tre o quattro partite e…”

“Sapere di essere accostato a grandi squadre (Inter, Fiorentina, Lazio e Roma, ndr) fa ovviamente piacere, ma io ho sempre pensato sempre e solo a giocare per il Verona, una squadra che mi ha dato tanto. Il calcio comunque è pazzesco: bastano tre o quattro partite fatte bene e sei sulla bocca di tutti, così come il contrario… Io comunque non mi faccio illusioni e mi concentro sul nostro obiettivo comune, che è la salvezza”.

Queste le parole di Marco Davide Faraoni, esterno che sta facendo le fortune dell’Hellas Verona (tra l’altro autore dell’assist per il gol di Di Carmine contro i viola), al quotidiano L’Arena. La Fiorentina valuta…