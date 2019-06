Faggiano molla la pista Balotelli: “Soluzione non più valida”. E su Inglese…

Daniele Faggiano, intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Calciomercato, in onda su Tv Parma, ha parlato anche di Roberto Inglese e del possibile approdo in gialloblù di Mario Balotelli. Queste le parole del direttore sportivo del Parma: “Il nostro compito è quello di tenere conto del bilancio, per cui, se devo comprare dieci giocatori, la soluzione Balotelli non è più valida. Inglese? molto lontano da Parma, ma in futuro chissà”. SUGGESTIONE BALO, LA CONFERMA DI CECCARINI: “NUOVA IDEA PER L’ATTACCO VIOLA”