Eysseric, si avvicina l’addio: lo vogliono due squadre francesi

La Fiorentina stringe per l’uscita di Valentin Eysseric. Ventisette anni, il centrocampista francese piace in Ligue 1 a due club: Tolosa e Rennes, società che puntano a chiudere l’operazione già la prossima settimana. Eysseric ha una valutazione che si aggira sui 3-4 milioni di euro, ma è possibile che il club gigliato pur di favorire la cessione dia il via libera anche a un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive su TMW.