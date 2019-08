Eysseric, Dabo e Cristoforo in uscita, ma mancano offerte convincenti

Uno sguardo alle uscite. Se Baez e Hancko hanno lasciato la Fiorentina (il primo destinazione Cosenza, il secondo è andato allo Sparta Praga), per Eysseric e Dabo – non convocati per il mini ritiro di Montecatini – non si registrano offerte convincenti, così come per Cristoforo che Montella continua a impiegare per pura necessità Una volta inserito in rosa il nuovo metronomo, anche l’uruguaiano sarà tempo di saluti dopo tre stagioni in cui ha avuto pochissimo spazio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

E BADELJ E’ VICINO AL RITORNO ALLA FIORENTINA

