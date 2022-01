Ex viola, Sousa vuole Vecino al Flamengo ma l’uruguaiano dice no

Il tecnico portoghese ed il centrocampista nerazzurro hanno condiviso in riva all'Arno due stagioni

Come racconta Sky Sport, pare che uno dei primi nomi che Paulo Sousa abbia fatto una volta approdato al Flamengo sia stato quello di Matias Vecino, centrocampista uruguaiano che aveva avuto a disposizione durante i suoi due anni fiorentini. Di sicuro il tecnico portoghese deve avere un ottimo ricordo dell'ex mediano gigliato, considerando l'importanza che aveva in quella Fiorentina al fianco di Milan Badelj. Vecino ha ringraziato il suo ex mister ma ha rifiutato: il suo obiettivo, infatti, è restare in Italia. Può finire alla Roma.