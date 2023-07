Il calciatore, che ha lasciato la maglia viola al termine della stagione appena conclusa, rimarrà in Serie A e si prepara a firmare un nuovo contratto biennale con la sua nuova società

Con ogni probabilità anche nella prossima stagione vedremo Riccardo Saponara calcare i campi della Serie A. Come racconta Sportitalia, infatti, l'ex numero 8 viola sta per firmare l'accordo contrattuale con l'Hellas Verona e pare che sia stato proprio il neo-tecnico gialloblù Marco Baroni a richiedere espressamente il trequartista. Il contratto di Saponara dovrebbe essere un biennale, proprio come desiderava il calciatore romagnolo.