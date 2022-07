Ex viola, Roncaglia torna a casa. Il difensore argentino riabbraccia il Boca

Facundo Roncaglia torna al Boca Juniors, la società dove è cresciuto iniziando a muovere i primi passi da calciatore, sia nel settore giovanile che in prima squadra. E proprio dal Boca la Fiorentina nell'ormai lontano 2012 lo aveva prelevato per portarlo in Italia, agli ordini di Vincenzo Montella. Quella di Roncaglia è stata una carriera vissuta, però, soprattutto in Spagna, dove ha indossato le maglie di Espanyol, Celta Vigo, Valencia e Osasuna, prima di trasferirsi lo scorso anno nell'Aris Limassol, formazione cipriota. Adesso il ritorno a casa, come riportano tutti i siti argentini, con le visite mediche e la firma sul contratto.