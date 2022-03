Ex viola, Muriel ed un rinnovo di contratto in standby. A giugno addio alla Dea?

Il legame dell'attaccante colombiano con il club nerazzurro termina nel 2023

L'ex centravanti della Fiorentina Luis Muriel la prossima ertate può salutare l'Atalanta. Il suo contratto con la Dea scade nel giugno 2023 e per il momento le trattative per un eventuale rinnovo sono in standby. Lo riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter. Adesso il colombiano ed il suo entourage si stanno guardando intorno: nonostante qualche problema fisico di troppo, Muriel resta pur sempre un forte attaccante e le offerte non mancano, sia dalla Serie A che dall'estero.