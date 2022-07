Ex viola, Bernardeschi sempre più vicino al trasferimento oltreoceano

Federico Bernardeschiè ad un passo dal trasferimento al Toronto in Canada. L'ex Viola, svincolato dalla Juventus, non è riuscito a trovare un club europeo disposto a pagare il ricco ingaggio richiesto dall'italiano. E per questo potrebbe raggiungere gli altri due connazionali Criscito e Insigne nella MLS in cui andrebbe a guadagnare una cifra onerosa con un contratto che potrebbe essere di tre o quattro tre anni. Secondo quanto riporta TMW, il club canadese è ormai prossimo a lasciar partire Pozuelo all'Inter Miami, per lasciare spazio all'arrivo di Bernardeschi. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A