Ex viola: Barreca vicino al rientro in Italia, lo cerca Corvino

Il terzino sinistro in giallorosso giocherebbe in Serie B

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, quel Pantaleo Corvino che a Firenze conosciamo molto bene, sta provando a far rientrare in Italia dal Monaco Antonio Barreca, reduce dalla non esaltante esperienza alla Fiorentina. Secondo calciomercato.com, infatti, sarebbe il difensore torinese il prescelto dall'ex d.g. gigliato per il ruolo di terzino sinistro. La scorsa stagione, sotto la gestione di Iachini e Prandelli, Barreca a Firenze ha raccolto appena 4 presenze (3 in campionato e 1 in Coppa Italia).