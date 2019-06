Ex viola, Babacar piace in Inghilterra. Due club di Premier su di lui

Non è stata esattamente una stagione da incorniciare, la prima completa di Babacar al Sassuolo. L’ex attaccante della Fiorentina ha messo insieme 25 presenze segnando 7 reti, e non è mai stato un punto di riferimento intoccabile per la formazione di Roberto De Zerbi. Nonostante questo, stando a quanto raccolto da TMW non mancano le squadre interessate al senegalese. Oltre ai ben noti apprezzamenti della Spal, infatti, Babacar continua a raccogliere consenso Oltremanica: sarebbero due – ma non è noto quali nel dettaglio – i club di Premier League interessati al 26enne.