Ex viola, Babacar ha dubbi sul Lecce. Ad Sassuolo: “Noi abbiamo accordo, decide lui”

L’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport del futuro di Babacar, ex attaccante della Fiorentina, accostato al Lecce insieme a Dell’Orco e Goldaniga:

La trattativa è avanzata, sia per Babacar che per gli altri due ragazzi. Babacar avevamo già deciso di farlo partire in prestito, noi con il Lecce siamo già d’accordo. Ora la decisione è nelle loro mani, soprattutto in quelle di Babacar.