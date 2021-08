Ex obiettivi, per Simy avanza la Salernitana. Battuta l’Udinese

Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Simeon Tochukwu Nwanko, meglio noto come Simy, con la maglia del Crotone è stato uno degli attaccanti più prolifici nella passata stagione di Serie A. Dopo la retrocessione però il club calabrese sta cercando di monetizzare con la sua cessione. A lungo si è parlato anche di un interessamento della Fiorentina alla ricerca di un vice-Vlahovic affidabile. Tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà, per il nigeriano è stato raggiunto un accordo di massima intorno ai 6 milioni con la Salernitana. Nelle prossime ore il summit decisivo, a nulla sembra servito l'inserimento last minute dell'Udinese.