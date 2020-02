Ex obiettivi: Paquetà aspettava offerte d’acquisto, ma sono arrivate solo proposte di prestito

Lucas Paquetà è stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il brasiliano aspettava un’offerta d’acquisto, ma il Milan ha ricevuto solo proposte di prestito. Il trasferimento a titolo temporaneo era una formula sconveniente per il club rossonero che dalle cessioni voleva monetizzare il più possibile. Il problema è che nessuno si sarebbe spinto a mettere sul piatto la stessa cifra che il Milan aveva speso un anno prima per comprarlo dal Flamengo, cioè 38,4 milioni di euro.