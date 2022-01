Ex obiettivi: Orsolini può dire addio al Bologna. Su di lui un club spagnolo

Il Siviglia è alla ricerca di un esterno mancino dopo l'infortunio di Suso

Con Suso ai box, ma anche l'ex romanista Lamela, il Siviglia è alla ricerca di un esterno mancino che giochi a destra. Ecco perché il club andaluso può prendere Riccardo Orsolini dal Bologna. L'ex Ascoli nel capoluogo emiliano nelle ultime due stagioni ha trovato sempre meno spazio e può cambiare aria, del resto già la scorsa estate si parlava di lui come possibile partente, in ottica Fiorentina. La trattativa tra rossoblù e Siviglia può andare in porto con un prestito e diritto di riscatto. Lo riporta Sky Sport.