Ex obiettivi, Nainggolan atterra a Cagliari: “Qui per ritrovare il bello del calcio”

Il Ninja torna a casa. Per la seconda volta, dopo aver salutato l’Inter non senza una piccola polemica. “Mi ero messo a completa disposizione, ma non ho mai avuto una possibilità“, aveva detto in giornata all’Ansa, prima della partenza per Cagliari, Radja Nainggolan, il quale, una volta atterrato poco fa in Sardegna, ha aggiunto: “Voglio ritrovare qui il piacere di giocare a calcio, la squadra è forte e competitiva e con tanti giovani promettenti“. Il centrocampista belga era stato seguito anche dalla Fiorentina nel recente passato, se non nelle ultime settimane, sicuramente nelle estati 2019 e 2020. Adesso, invece, è nuovamente un giocatore rossoblù: la squadra di Di Francesco ha gli stessi punti della compagine viola e la affronterà il prossimo 10 gennaio al Franchi.