Ex obiettivi, Milik raggiunge Lirola in Francia: ufficiale il passaggio all’OM

Adesso è ufficiale: Arkadiusz Milik saluta il Napoli e va all’Olympique Marsiglia. Dopo almeno sei mesi di tira e molla e la prima parte di questa stagione vissuta fuori rosa, l’attaccante polacco ha trovato una nuova sistemazione, dopo vari abboccamenti con alcune società italiane come Juventus, Roma e Fiorentina. L’ex Ajax si trasferisce al club transalpino – dove troverà il viola in prestito Pol Lirola -, leggiamo sul sito ufficiale del Napoli, “a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto“. Le cifre: 9 milioni per il cartellino, 4 di bonus più il 20% della futura rivendita.