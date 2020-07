Ex obiettivi, Lopez su Tonali: “Di lui non parlo, non so cosa succederà”

Durante la conferenza stampa pre-gara (il Brescia affronterà la Sampdoria prima di salutare la Serie A, n.d.r.) , Diego Lopez ha toccato anche l’argomento relativo al futuro di Sandro Tonali, che quasi certamente durante il prossimo mercato saluterà il club di Massimo Cellino:

Preferirei parlare della partita, ma se mi chiedete una mia opinione sul ragazzo dico che è cresciuto qui ed è ancora un giocatore molto importante per tutto il Brescia. Non so quale sarà il suo futuro, lo decideranno lui e il presidente. Magari può restare qui ancora un anno per darci una grossa mano in Serie B.